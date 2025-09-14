アイドルユニット「仮面女子」のメンバーで、車いすユーザーの猪狩ともか（33）が14日に自身のX（旧ツイッター）を更新。教師による性犯罪について、自身の考えをつづった。猪狩は「教師の性犯罪ニュースが多すぎて、性犯罪目的で教師になってるんじゃないかとすら思ってしまいます」と私見をポスト。また「子どもに対して異常なまでの執着心があるので、性犯罪目的で教師を目指すエネルギーくらい余裕であるでしょう」と