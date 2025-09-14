世界陸上東京大会が１３日、国立競技場で開幕した。会場には、日本を代表する世界的ミュージシャンの姿もあった。１９９６年７月のアトランタ五輪の閉会式でギタリストとしてパフォーマンスした布袋寅泰で、「日本陸上競技連盟の会長に就任した有森裕子さんからのお誘いを受け、本日開幕の『東京２０２５世界陸上』へ」「有森さんとはアトランタ五輪の思い出を共にした（と言っても僕は閉会式のパフォーマンスでしたが）長い友