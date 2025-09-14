お笑いコンビ・ずんの飯尾和樹（56）が14日放送のBSテレビ東京「飯尾和樹のずん喫茶」（日曜後5・45)に出演。吉祥寺でのほろ苦い思い出を振り返った。この日は、東京・吉祥寺エリアの喫茶店を巡るロケを敢行。過去に同番組でも訪れたことのあるこの地に、「約3年半ぶりということで」と懐かしさをにじませながら喜びを語った。喫茶店に入る前、飯尾はふと思い出したように「そういえば、吉祥寺の大学生にほれたな〜ウドと」