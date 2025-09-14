「ボクシング・ＷＢＯ世界バンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）王者の武居由樹（大橋）が挑戦者の同級１位クリスチャン・メディナ（メキシコ）に４回１分２１秒、ＴＫＯで敗れ、３度目の防衛に失敗した。武居は１回残り２０秒でカウンターの右フックを浴びてダウン。立ち上がって２回へつないだが、再び右ストレートや左フックをパンチを浴びた。それでもこの回終盤にはボディー攻撃で相手の足を止めた。し