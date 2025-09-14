「陸上・世界選手権」（１４日、国立競技場）男子３５キロ競歩のメダルセレモニーが行われ、銅メダリストの勝木隼人（自衛隊体育学校）が参加した。劇的なレースから一夜明け、自身の名前と種目名が入ったメダルを表彰台で受け取り「ようやく実感が湧いてきた。自国開催ということもあって、見てくださってる方はほぼ日本人。ここで獲って良かった」と感無量だった。レース後はＳＮＳで大反響があったといい「本当にありがた