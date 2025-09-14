J3で最下位のアスルクラロ沼津は14日、山口遼氏(29)のコーチ就任を発表した。山口コーチは現役時代、鹿島アントラーズユースから東京大に進学。東京ユナイテッドFCでのプレーも経ながら指導者の道へと進み、東京大の学生コーチ、ヘッドコーチ、監督を歴任。また東京ユナイテッドFCのアシスタントコーチも担当し、22年にY.S.C.C.横浜のセカンドチームで監督に就任した。23年からはエリース豊島FCの監督を務めると1年目に関東2部