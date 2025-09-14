J3で最下位のアスルクラロ沼津は14日、中山雅史監督が同日をもって退任することを発表した。後任は鈴木秀人ヘッドコーチが担当する。中山監督は2015年に沼で現役復帰し、選手兼任のU18コーチも経て21年から22年は古巣のジュビロ磐田でコーチを務めた。23年から沼津の監督に就任し、1年目はJ3で13位、2年目は同10位。しかし今季は3勝9分15敗で最下位に位置している。高島社長によると「今後もクラブの発展に向けて力を尽くして