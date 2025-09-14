【その他の画像・動画等を元記事で観る】 9月17日発売の日向坂46・15thシングル「お願いバッハ！」に収録される、カップリング楽曲「言葉の限界」のMVが公開された。 ■新たな未来へと旅立っていく河田の姿が印象的な映像に注目 8月にグループからの卒業を発表し、15thシングルが最後の活動となる河田陽菜が、映像の中でこの曲のセンターを務めることが判明。田舎の街を舞台に、仲間との楽しい思い出を胸に新たな未