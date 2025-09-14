【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月から3月に放送されて好評を博したTravis Japanのロケバラエティ番組『Travis JapanノJUST！シン日本遺産』が、10月8日より復活する。 ■ロケに挑むメンバーの多彩なリアクションにも注目！ 日本人にもあまり知られていない、世界に誇るべき日本の真の名所「シン日本遺産」 をTravis Japanのメンバーが探訪。その道中で奇跡の絶景など本物の 「真（シン）日本遺産」や、