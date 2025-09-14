後藤真希が自身のInstagramにて、元AKB48の柏木由紀との2ショットやガーリーな純白衣装姿を公開した。 写真＆動画：デビュー26年目突入で美しさに磨きのかかる後藤真希！モーニング娘。でデビューを飾った「LOVEマシーン」MVなど（全4投稿） ■後藤真希「デビュー26年目に突入致しました！」 1999年9月9日発売のモーニング娘。7thシングル「LOVEマシーン」からキャリア