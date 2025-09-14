【ヨハネスブルク＝笹子美奈子】ナイジェリア紙パンチによると、ナイジェリア最大都市ラゴスで１２日、４０００キロ・グラムの米で国民食ジョロフライスを２万食作る挑戦が始まった。ギネス世界記録認定を目指す。ジョロフライスはトマト風味の激辛の炊き込みご飯。ＳＮＳの動画では、幅６メートルの巨大鍋に２００袋の米のほか、真っ赤な香辛料をポリタンクで放り込んだ。１０人近くの調理人が長さ数メートルの棒でかき混ぜる