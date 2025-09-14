コーデにラフな印象をプラスし、抜け感のあるおしゃれが楽しめるスウェットパーカ。大人女性の着こなしに取り入れるなら、上品さもキープできる【GU（ジーユー）】の「優秀パーカ」がおすすめです。カジュアルながらきれいめに着こなしやすいシルエットなので、部屋着見えが心配な大人女性もぜひチェックしてみて。 大人女性にイチオシのきれいめパーカ 【GU】「パフスウェット