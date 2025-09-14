大相撲秋場所初日（１４日、東京・両国国技館）、大関取りに挑む関脇若隆景（３０＝荒汐）が幕内伯桜鵬（２２＝伊勢ヶ浜）に一方的に押し出され、黒星発進となった。取組後の支度部屋では「立ち合いから流れが悪かった。反省して自分らしい相撲を取っていきたい。また明日、しっかり切り替えて相撲を取りたい」と前を向いた。先々場所は小結で１２勝、先場所は関脇で１０勝。今場所で１１勝を挙げれば、大関昇進の目安とされ