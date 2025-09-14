THE MADCAP LAUGHS、gibkiy gibkiy gibkiy、Rayflower、ZIGZO、元L’Arc-en-Cielのドラマー櫻澤泰徳(Sakura)が11月20日、東京・高田馬場 CLUB PHASEにて＜Sakura 櫻澤泰徳 生誕56周年記念「暗黒秋櫻 in Busker Noir」＞を開催することが発表となった。櫻澤泰徳の誕生日である11月20日に開催される恒例主催イベント＜暗黒秋櫻＞は、2009年から毎年行われているものだ。内容はその年によって異なるが2025年は、Sakuraほか、shuji(ex.