¥Ý¥Ã¥×¤·¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¤ò10·î31Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢6·î¤ËÅìµþ¡¦Zepp Shinjuku (TOKYO)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¤·¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ã¥Ó¥Ó¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-rayºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£ËÜºî¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¤·¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¤Î¿ôÂ¿¤ÎMusic Video¤ä¥°¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë°ËÆ¦¸«¹áÉÄ»á¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµ­Ç°¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó