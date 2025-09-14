神野友亜のソロ体制に生まれ変わったSARD UNDERGROUNDが、この夏、ライブバンドとしての新たなスタートを切った。全国7ヵ所を回る＜SARD UNDERGROUND LIVE TOUR 2025 [FANTASY]＞のファイナルを飾る東京2days公演、初日はZARDの楽曲のみを披露する＜ZARD tribute楽曲 only day＞だ。幕開けを飾るのは「Good-bye My Loneliness」。イントロから客席は総立ち、会場いっぱいの手拍子が後押しする中、伸びやかな歌声を響かせる神野友亜