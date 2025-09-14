スーパーのレジ待ち中、前後の方々と雑談が始まることもあると思います。筆者の場合は天気や地元のイベント情報の話をすることが多いのですが、その日は「お金持ちやな？」と話しかけられ言葉に詰まってしまいました。一緒にいた母の咄嗟の対応に救われたエピソードをご紹介します。 スーパーでお高めアイスを選んだ私 私が小学2年生の息子と60代母の3人でスーパーで買い物をしてい