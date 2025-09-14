◆大相撲▽秋場所初日（１４日、東京・両国国技館）西十両３枚目・錦富士（伊勢ケ浜）が、西十両２枚目・千代翔馬（九重）をはたき込んで、白星発進となった。青森・十和田市出身の錦富士。今場所は同県出身唯一の幕内だった東前頭１２枚目・尊富士（伊勢ケ浜）が全休する見通しで、来場所の十両転落が濃厚。同県は幕内力士が１８８３年（明治１６年）から１４２年途絶えおらず、自身と同県出身で東十両１２枚目・宝富士（伊