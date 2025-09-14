◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（１４日・横浜）ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手が２回４安打４失点、ＮＰＢ復帰後最短でＫＯされた。１点を先制した直後の２回、先頭の岡本に１５２キロの直球をセンター返しされてこの試合初めての走者を許すと、続く岸田は四球で無死一、二塁。中山が送りバントを試みたが捕手・松尾の手前に転がり、松尾はベアハンドでそのまま三塁に送球し、岡本をアウトにした。なお１死一、二塁からリ