◆プロボクシング▽ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦武居由樹―クリスチャン・メディナ（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（２９）＝大橋＝が、同級１位クリスチャン・メディナ（２５）＝メキシコ＝に４回１分２１秒ＴＫＯ負けを喫した。１回はまさかのダウンを奪われ、会場は騒然。応援の声が大きくなった２回には右ストレートから左フックを受ける