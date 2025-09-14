声優の小野賢章（35歳）と花澤香菜（36歳）夫妻が、9月14日、離婚を発表した。2人は連名で「私事で大変恐縮ではございますが、この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、離婚しましたことを、ご報告致します」と離婚を発表。理由としては「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました」と説明した。そして「これまで私たち夫婦を温