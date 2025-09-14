世界ボクシング機構（ＷＢＯ）バンタム級タイトルマッチが１４日、名古屋市のＩＧアリーナで行われ、王者の武居由樹（大橋）が挑戦者の同級１位クリスチャン・メディナ（メキシコ）に４回ＴＫＯで敗れ、３度目の防衛に失敗した。武居は、東京都出身の２９歳。格闘技「Ｋ―１」元王者からボクシングに転向し２０２１年プロデビュー、２４年に世界王座を獲得していた。武居はプロボクシングで初黒星を喫し、デビューからの連勝