クラブメッドは、秋冬限定フラッシュセールを9月2日から16日まで開催している。モルディブのリゾートでは、3泊分の料金で5連泊できる「STAY 5 PAY 3」を2026年1月3日までの宿泊分を対象に実施する。航空券パッケージプランではさらに10％を追加で割り引く。日本とアジアのリゾートでは、4連泊で25％を割り引く。12月28日までの宿泊分が対象で、一部除外日も設定されている。航空券パッケージプランでは最大35％が割引となる。ヨー