U−20日本代表MFニック・シュミットがザンクトパウリをプロ契約！第2節でベンチ入り、藤田譲瑠チマと共闘の共闘の可能性も【本文】ブンデスリーガ（ドイツ1部）のザンクトパウリは12日、U−20日本代表MFニック・シュミットとプロ契約を締結したことを発表した。現在18歳のN・シュミットは、ドイツ人の父と日本人の母のもとに生まれ、2015年にザンクトパウリの下部組織に加入。それ以来、順調にステップアップを重ね、8月30日