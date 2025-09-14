９月13日、NECはPSV相手に３−５の劣勢でアディショナルタイムを戦っていた。ファンももう敗北を受け入れざるを得ない状況だ。すると彼らは応援することを１分間止めて、ピッチの上で戦うイレブンを労うかのように拍手しはじめた。ビッグクラブのPSV相手に真っ向勝負を挑み、華やかなゴールの祭典を演じたNECの戦いぶりに観客は酔った。MFとして先発し、最後は３CBシステムの右にポジションを移した佐野航大は、負けても拍手喝