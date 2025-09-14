わずか12球で先発・赤星優志の交代を決断した巨人・阿部慎之助監督(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext巨人の先発・赤星優志が9月14日のDeNA戦（横浜）で、アウト一つも奪えず、初回無死満塁のピンチを招いたところで降板。球数はわずかに12球だった。【動画】神采配！吠えた！代打・坂本勇人の反撃3ランをチェックこの日に出場選手登録されたばかりの右腕は、1番・蝦名達夫に右中間二塁打を許すと、2番・桑原将志には、3球目の