「ウエスタン、中日３−４阪神」（１４日、ナゴヤ球場）阪神は中日に競り勝った。先発の富田は５回６安打１失点と粘られながらも力投。先制を許したが、渡辺の適時打で追いついた。２−２の同点で迎えた七回には嶋村の勝ち越し２点適時打が飛び出し、試合を決めた。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−富田は先発で持ち味を発揮した。「今日も６安打は打たれてるけど、球数もちょっとね、相手の粘りが。やっぱり今、