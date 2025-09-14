「日本モーターボート選手会会長賞」（１４日、戸田）５日目が行われた。河野大（３７）＝徳島・１１０期・Ａ１＝が準優１２Ｒを４カドからまくって、当地では２０２０年５月一般戦以来、２回目の優出を果たした。４日目に調整を外して出足を落としたが「合わせられました。出足が良くなったし、伸びも悪くなかった。（準優が）節間で一番良かったです」と４日目の失敗を糧に取り返した。それでも「十分な足だけど、三川（