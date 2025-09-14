札幌市清田区の農園でクマにトウモロコシ50本が食い荒らされる被害がありました。この畑では3日続けての被害です。被害があったのは、札幌市清田区有明にある農園です。(2025年9月14日)午前8時ごろ、トウモロコシが食い荒らされているのを畑の所有者が発見しました。被害にあったのはトウモロコシおよそ50本で、この畑では、連日食害が確認されていて、きょう(14日)で3日連続です。警察によりますと、畑には電気柵が設置されていま