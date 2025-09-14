人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月15日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）思い切った行動で運気が上昇。イメチェンや新しい挑戦もおすすめ。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）金銭面で朗報が。投資の話は前向きに検討してもよさそう。10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）見栄を張ると