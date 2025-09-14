「陸上・世界選手権・男子４００メートル予選」（１４日、国立競技場）予選が行われ、中島佑気ジョセフ（富士通）が４４秒４４の日本新記録で２組２着となり、準決勝進出となった。「自分のリズムとか感覚とかを信じて、ラストは一気にいこうっていうプランでいったので、計画通りに進んだと思います」と笑顔だった。自国開催で拍手と声援を全身で受け止めてのレース。「会場の皆さんの応援がずっと響いていて、ラスト１００