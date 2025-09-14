安田大サーカス・クロちゃんが１２日放送のフジテレビ「全力！脱力タイムズ」に芸人ゲストで出演。番組では、クロちゃんにプロのドッキリ対応力を教えてもらうネタ企画が行われた。番組中に突然カメラが不調になったと告げられ、有田哲平が空いた時間と別室楽屋セットを使って、番組見学している研究生たちにクロちゃんに技を見せてほしいと要望した。クロちゃんは「えっ…（ドッキリと）知った状態で？」と困惑するも、有田