音楽やアート、地元グルメなどが楽しめるイベントが苫小牧市で開かれ多くの来場者で賑わいました。「苫小牧キラキラ公園」を会場に開かれたのは「苫小牧ミライフェスト2025」です。4回目の開催となることし(2025年)は、音楽ステージに加え、地元グルメやアートなど幅広い企画をそろえた複合型イベントとなり入場無料のエリアも設けられました。多くの来場者が訪れイベントを満喫していました。