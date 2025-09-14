NHK連続テレビ小説「おむすび」にも出演した女優中村守里（22）が14日、自身のインスタグラムを更新。出演情報を報告した。「かわいいものを撮った写真」と書き出すと、「ABCテレビで今夜の深夜0:25〜0:55放送の『ショードラpresents制作部の水島さん』に柳田美香役で出演します」と報告。「TVer・ABEMAで見逃し配信もあるのて是非みてね」と呼びかけ、ちいかわのシールをほおに貼ったドアップショットや、スイーツや花の写真など