これは、親友の不倫という現実を知り、その友情のあり方を問われる一人の女性の物語です。不倫をやめたいと言いながら、実は関係を続けていた親友サオリ。アキはついにサオリを問い詰めますが、サオリは「不倫でも本気で愛してる」と開き直ります。「不倫をやめない友人」をごらんください。 不倫を続けるサオリとの付き合いにつらさを感じ続けたアキ。ある日、サオリの身勝手な言葉に絶句したアキは、親友との友情に限界を感じ