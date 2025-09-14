◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）男子４００メートル３大会連続出場中の中島佑気ジョセフ（富士通）は、予選２組に登場し、これまでの日本記録、４４秒７７を０．３３秒塗り替える４４秒４４の日本記録を更新して２着で準決勝進出を果たした。中島は２０２３年、２０２４年の日本選手権を連覇。世界陸上では１９９１年東京大会の高野進以来３４年ぶりの日本選手決勝進出への期待もかかる。レース後のインタビューは