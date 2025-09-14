◆イースタン・リーグ巨人４―８ＤｅＮＡ（１４日・Ｇタウン）巨人の浅野翔吾外野手が逆方向への本塁打と適時打を放った。イースタン・ＤｅＮＡ戦の６回の守備から途中出場。２―８の７回先頭で変則左腕・岩田が外角に投じた１１７キロスライダーを強振。打球は逆方向に伸び、右翼スタンドに飛び込んだ。「（逆方向に）入ったなという感触。高校ぶりです」と高松商で甲子園に出場した当時を思い出して、懐かしそうに振り返っ