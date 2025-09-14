◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）男子４００メートル予選で３大会連続代表の佐藤風雅（ミズノ）は４５秒１０の１組５着で予選敗退した。日本選手権（７月）の失格が８月下旬に取り消され、３大会連続の世陸切符をつかんだ２９歳。「様々な経緯があったが、今は競技に集中して切り替えられている。メンタルの低下はない」と心身共にコンディションを整えて今大会に臨んでいた。昨年のパリ五輪は後半に失速して予選敗