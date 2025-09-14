皆さんは、夫や妻のことを何て呼んでいますか？結婚後も付き合ってきたときのあだ名で呼び合ったり、子どもがいる家庭ではパパ・ママだったりとさまざまですよね。アプリ「ママリ」にも、お互いの呼び名についての投稿がありました。投稿者さんは、夫のことを恋人時代から名字をもじったあだ名で呼んでいます。しかし呼び方を友人からからかわれて嫌な気持ちになったそうです。 友人に夫の呼び方がおかしいと言われた 夫婦