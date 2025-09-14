大相撲9月場所は14日に初日を迎えました。今場所直前に母マルガリータさんを亡くし、悲しみをこらえて土俵に立った木曽郡上松町出身の御嶽海。初日は西前頭十一枚目狼雅が相手です。立ち合いで頭から当たり、もろ差しになりかけましたが最後は寄り切られました。15日は西前頭十三枚目時疾風との一番です。