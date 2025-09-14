サッカーJ3アスルクラロ沼津は14日、中山雅史監督の退任を発表しました。後任には鈴木秀人ヘッドコーチが就任します。中山雅史さんは現役時代、ジュビロ磐田のエースとして活躍し日本代表にもワールドカップに2度出場するなど輝かしい実績を誇ります。アスルクラロ沼津の監督には2023年に就任し、今シーズン3年目の指揮をとっていましたが、序盤から低迷すると、13日の松本山雅戦にも0-2で敗戦。7連