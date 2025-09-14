９日、「ＭＯＤＥＰＬＵＳ・ＴＯＫＹＯ」の中国ブランドエリアで展示を見る人。（東京＝新華社記者／岳晨星）【新華社東京9月14日】中国最大級のファッションショー、上海ファッションウィークの公式展示会「MODE上海服装服飾展」が企画した「MODEPLUS・TOKYO」が8、9両日、東京で開かれ、中日両国の独立系デザインブランド40余りが出展した。会場は中国ブランドエリア、日本ブランド合同エリアなどに分かれ、中国ブラン