◇大相撲秋場所初日（2025年9月14日東京・両国国技館）横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）の付け人を務める三段目の羅漢児（らかんじ、21＝同）が弓取りデビューを果たした。同部屋は幕下・花の海が務めてきたが、8月の夏巡業から大役を拝命。同巡業では練習も兼ね「10回以上はやってきた」と明かすものの、本場所の幕内後半は場内の雰囲気も盛り上がりも想像を絶するものがあり「めっちゃ緊張した」という。夏巡業では8