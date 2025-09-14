お笑いタレント・千原ジュニア（51）が14日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお（36）がゲスト出演し、ネットで悪口を書く人を「ハッキリ見た」と語る場面があった。痛風の痛みについて「10でいうと?」という話題になると、ジャンボは「あの痛さのマックスを『10』なんて単位にするのイヤですもん!あれは2000です」とし、辛すぎて泣いてしまったと吐露。また「痛風の“爆発”に