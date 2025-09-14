◇セ・リーグ巨人―DeNA（2025年9月14日横浜）巨人打線が2回に一挙4得点して逆転。2022年9月3日（甲子園）以来1107日ぶりの対決となった相手先発右腕・藤浪晋太郎投手（31）を2回でKOした。初回は3者凡退に終わった巨人打線。だが、0―1で迎えた2回、マウンドの藤浪へ一気に襲いかかった。先頭の4番・岡本が中前打で出塁すると、5番・岸田が四球で出て無死一、二塁。6番・中山は送りバント失敗に終わったが、この1死一