陸上の世界選手権東京大会は１４日、男子４００メートル予選が行われ、中島佑気ジョセフ（富士通）は４４秒４４の日本新記録で２組２位となり、１６日の準決勝に進出した。今年の日本選手権優勝の佐藤風雅（ミズノ）は、４５秒１０の１組５位で、各組上位３人と４位以下のタイム上位６人が進出する準決勝に進めなかった。中島はレース後「会場の皆さんの応援の声が響いていた。ボルテージがすごく上がって、それとともに僕のスピ