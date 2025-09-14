インタビューに応じるハマス幹部スハイル・ヒンディ氏＝13日、カタール・ドーハ（共同）【ドーハ共同】イスラエルがパレスチナのイスラム組織ハマス幹部を狙ったカタールでの空爆を巡り、ハマス幹部スハイル・ヒンディ氏は13日、カタールを仲介役とする自治区ガザの停戦交渉について「再検討している」と表明した。停戦条件などで大幅な変更を求める可能性があり、先行きは一層不透明になりそうだ。首都ドーハで共同通信の単独イ