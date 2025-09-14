楽天５−１ロッテ（パ・リーグ＝１４日）――楽天は二回に鈴木大の犠飛で先制し、その後も浅村、ボイトのソロなどで着実に加点。７投手の継投で反撃を断った。ロッテは小島が崩れ、自身５連勝はならず。◇ソフトバンク４−３オリックス（パ・リーグ＝１４日）――ソフトバンクは六回、野村、海野、代打・笹川の３連続適時打で追いつき、柳町の適時打で勝ち越した。オリックスは四回以降、打線が沈黙し、このカード７連敗。◇