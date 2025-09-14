レディースカジュアルブランド「MILKFED.」から、ファン待望のWEB限定カラーが登場しました。今回はブランドを代表するベストセラーバッグ2型とアップルカラビナが、爽やかなライトグリーンとグリッター仕様でラインナップ。デイリーから旅行やイベントまで幅広く活躍する機能性はそのままに、限定カラーならではの特別感をプラス。おしゃれ心をくすぐる新作アイテムをぜひチェックして