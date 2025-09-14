原爆犠牲者の慰霊などのため長崎県を訪問していた天皇皇后両陛下が、全ての日程を終えられました。これで戦後80年の「慰霊の旅」を締めくくられる予定です。おととい（12日）から3日間長崎県を訪問していた両陛下は、午後7時ごろ、長崎空港で大石県知事らとにこやかにあいさつを交わし、帰京の途につかれました。きのう（13日）までは長女・愛子さまも同行し、平和公園の慰霊碑に供花されたほか、原爆資料館や養護施設で被爆者や若